2016 cari açık rakamları açıklandı

2016 yılında cari açık 32.61 milyar dolar oldu. Aralık ayında ise cari açık 4.27 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, 2016'nın aralık ayında 2015'in aralık ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı cari işlemler açığı da 32 milyar 605 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon ABD doları azalarak 4.213 milyon ABD dolarına düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon ABD doları artarak 624 milyon ABD doları oldu.

HİZMETLER DENGESİ

Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 186 milyon ABD doları azalarak 972 milyon ABD dolarına, seyahat giderleri de 196 milyon ABD doları azalarak 272 milyon ABD dolarına geriledi.

Birincil gelir dengesi açığı, Aralık 2015 ayına göre 87 milyon ABD doları artarak 933 milyon ABD dolarına yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 60 milyon ABD doları artarak 863 milyon ABD doları oldu.