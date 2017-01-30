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2016 kainat güzeli belli oldu

Fransa’yı temsil eden Iris Mittenaere, 2016 Kainat Güzeli seçildi.

30.01.2017 - 10:13
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Fransa'yı temsil eden Iris Mittenaere, 2016 Kainat Güzeli oldu. Miss France tacını geçen yılın kazananı Filipinli Pia Alonzo'dan devraldı.

2016 kainat güzeli belli oldu

KAİNAT GÜZELİ FRANSA'DAN ÇIKTI

2016 Kainat Güzellik Yarışması Filipinler’in Manila şehrinde yapıldı.Bu sabaha karşı açıklanan sonuçlara göre kainatın en güzel kızı Fransa’dan çıktı.

Böylece 64 yıl sonra ilk kez bir Kainat Güzeli Fransa’dan seçilmiş oldu.

2016 kainat güzeli belli oldu

2016 kainat güzeli belli oldu

GÜZELLERİ KARIŞTIRAN ANONS

Geçen yıl yarışmaya yanlış anons damgasını vurmuştu. Yarışmanın sunucusu Steve Harvey, birinciyi açıklarken yanlış anons yapınca birinci ve ikinci seçilen güzeller karışmıştı.

Bu yılki yarışmada ise geçen senenin güzeli  Pia Alonzo Wurtzbach, Sunucu Steve Harvey'e yanlış ismi okumaması için gözlük verdi. Salondakiler de kahkahaya boğuldu.

2016 kainat güzeli belli oldu

2016 kainat güzeli belli oldu

TANSU İLK 13'E GİREMEDİ

Yarışmada Türkiye’yi temsil eden 21 yaşındaki Tansu Sıla Çakır ise ilk 13’e giremeyerek elendi.

2016 kainat güzeli belli oldu

2016 kainat güzeli belli oldu

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