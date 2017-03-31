2016 yılı büyüme rakamları açıklandı

PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri Türkiye'yi hedeflerinden saptırmak 2016 yılında birçok saldırı düzenledi. Türk ekonomisinin direncini kıramayan saldırılardan sonra örgütlere büyük darbeler vuruldu.

YÜZDE 2,9 BÜYÜDÜ

Bugün ise, Türkiye İstatistik Kurumu büyüme rakamlarını açıkladı. Verilere göre; Türkiye ekonomisi 2016 yılında yüzde 2,9 büyüdü.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Türk ekonomisindeki büyüme oranı 2,2 olarak bekleniyordu.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE BÜYÜME 3,5

2016'nın dördüncü çeyreğinde ise büyüme yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR

2016 yılında kişi başına milli gelir 10 bin 807 dolar oldu. 2014 sonunda 10 bin 279 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 2015'te 9 bin 177 dolar seviyesine gerilemişti.

Geçen yılın üçüncü çeyreği için daha önce yüzde 1,8 olarak açıklanan daralma rakamı yüzde 1,3 daralmaya revize edildi.

İTHALAT - İHRACAT

Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolara geriledi, ithalat ise yüzde 1,6 artarak 15 milyar 820 milyon dolara yükseldi. Şubatta dış ticaret açığı yüzde 15 artarak 3 milyar 693 milyon dolar oldu.