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2016'nın en popüler erkeği: Obama

Barack Obama, 2016'da da ABD'nin en popüler erkeği seçildi.

Ajanslar | 30.12.2016 - 10:55
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Amerikan araştırma şirketi Gallup, "2016'da Amerikan halkının en beğendiği kadın ve erkekleri" açıkladı.

OBAMA YİNE EN POPÜLER ERKEK SEÇİLDİ

Yapılan kamuoyu araştırmasına göre, ABD Başkanı Barack Obama bir kez daha 'en popüler erkek' seçildi.

2016'nın en popüler erkeği: Obama

İKİNCİ SIRADA İSE TRUMP YER ALDI

Obama oyların yüzde 22'sini alarak, oy oranı yüzde 15'te kalan ve ikinci olan halefi Donald Trump'ı geride bıraktı. Obama böylelikle dokuzuncu kez arka arkaya Amerika'nın en popüler erkeği seçilmiş oldu.

2016'nın en popüler erkeği: Obama

Daha önce aynı kategoride üst üste en fazla seçilen kişi, ABD'nin eski başkanlarından Eisenhower olmuştu. Eisenhower,12 kez arka arkaya Amerika'nın en popüler erkeği seçilmişti.

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