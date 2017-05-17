2017 Türk Dili Yılı ilan edildi

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde 15 Mart'ta yapılan toplantıyla 2017 yılının "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildiği belirtildi.

Türkçenin dünyanın en zengin dillerinden biri ve milli kimliğin ana unsuru olduğuna değinilen genelgede, "Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak, bugünümüzü ve yarınımızı yeni bir bilinç hamlesiyle inşa etmek hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de bütün toplum kesimlerinin ortak görevidir." ifadesine yer verildi.

TÜRKÇENİN YABANCILAŞMASIYLA MÜCADELE

Son yıllarda özellikle basın yayın ve teknoloji yoluyla Türkçeye giren yabancı sözcüklerin yanında Türkçe kelimelerin imlasına bile sirayet eden yabancılaşma tehdidinin endişe verici boyutlara ulaştığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 2017 yılının Türk Dil Yılı olarak ilan edilmesi, Türkçenin yerinde, doğru, kurallarına uygun, açık, anlaşılır ve temiz bir şekilde kullanılmasına büyük katkı sağlayacak olup bu konudaki toplumsal bilincin, özenin ve duyarlılığın artmasına hizmet edecektir.

'Dilimiz Kimliğimizdir' başlığıyla ilan edilen '2017 Türk Dili Yılı'nın amacına ulaşabilmesi için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşu Türk Dil Kurumu öncülüğünde; başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yerel yönetimler olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organları dilimizin doğru ve yerinde kullanımı konusunda gerekli dikkat ve özeni gösterecek olup yapılacak çalışmalara etkin bir şekilde katılacaklardır."