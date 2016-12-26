2017'nin resmi tatilleri takvimi

İLK RESMİ TATİL; 1 MAYIS
Yeni yılın ilk tatilinin pazar gününe denk geldiği 2017 yılında en erken tatil 1 Mayıs'ta olacak.
2017 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
-1 Ocak Yılbaşı
-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
-24 Haziran Ramazan Bayramı, Arifesi; 25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün; 26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün 27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
- 15 Temmuz, Demokrasi ve Şehitler Günü
-30 Ağustos Zafer Bayramı
-31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi 1 Eylül; Kurban Bayramı 1.gün 2 Eylül; Kurban Bayramı 2.gün 3 Eylül; Kurban Bayramı 3.gün 4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün
-28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
TOPLAM 113,5 GÜN TATİL
2016'da Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapanlar 2017'de bu imkana sahip olamayacakalar. 2017 yılında çalışanlar 113,5 gün tatil yapacak.