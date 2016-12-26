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2017'nin resmi tatilleri takvimi

Milyonlarca memuru ve özel sektör çalışanlarını ilgilendiren 2017'de resmi tatilleri takvimi belli oldu.

26.12.2016 - 15:18
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İLK RESMİ TATİL; 1 MAYIS

Yeni yılın ilk tatilinin pazar gününe denk geldiği 2017 yılında en erken tatil 1 Mayıs'ta olacak.

2017 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

-1 Ocak Yılbaşı

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

-24 Haziran Ramazan Bayramı, Arifesi; 25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün; 26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün 27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

- 15 Temmuz, Demokrasi ve Şehitler Günü

-30 Ağustos Zafer Bayramı

-31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi 1 Eylül; Kurban Bayramı 1.gün 2 Eylül; Kurban Bayramı 2.gün 3 Eylül; Kurban Bayramı 3.gün 4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün

-28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

TOPLAM 113,5 GÜN TATİL

2016'da Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapanlar 2017'de bu imkana sahip olamayacakalar. 2017 yılında çalışanlar  113,5 gün tatil yapacak.

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