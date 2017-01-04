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2017'nin trendi: Kulak makyajı

Her gün yeni bir akımla karşı karşıya geldiğimiz bu dönemde modanın yeni gözdesi de kulak kenarlarına makyaj yapmak oldu.

Detay Haber | 04.01.2017 - 12:43
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Parti ve festivallerde karşılaşacağımız renkli, simli parlak ve yoğun ışıltılı renkler ile yapılan kulak makyajı ile değişik bir görünüm ortaya çıkıyor..

AMAÇ İLGİ ÇEKMEK

Kulağın dış hatlarına yapılan bu makyajın amacı ilgi çekmek olduğu söyleniyor. Ayrıca bu makyajı yaptığınızda küpe takmamak gerekiyor.

2017'nin trendi: Kulak makyajı

KÜPE, PIERCING VEYA DÖVME YERİNE ALTERNATİF DÜŞÜNÜLEBİLİR

Küpe, piercing, kulak aksesuvarı (earcuff) veya dövme yerine güzel ve değişik bir alternatif olarak düşünülebilir. Üstelik yıkayınca çıkıyor, kalıcı değil, acısı yok…

2017'nin trendi: Kulak makyajı

KULAK MAKYAJININ ÇIKIŞ NOKTASI: ELF PRENSESİ

Kulak makyajının çıkış noktası, Elf Prensesi gibi çarpıcı ve çekici, sıra dışı bir görünüme kavuşmak. Özellikle parti ve festival gibi yerlerde ortama çok yakışacağı ve popülerlik kazanacağı kesin…

2017'nin trendi: Kulak makyajı

2017'nin trendi: Kulak makyajı

2017'nin trendi: Kulak makyajı

2017'nin trendi: Kulak makyajı

2017'nin trendi: Kulak makyajı

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