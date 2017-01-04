2017'nin trendi: Kulak makyajı

Parti ve festivallerde karşılaşacağımız renkli, simli parlak ve yoğun ışıltılı renkler ile yapılan kulak makyajı ile değişik bir görünüm ortaya çıkıyor..

AMAÇ İLGİ ÇEKMEK

Kulağın dış hatlarına yapılan bu makyajın amacı ilgi çekmek olduğu söyleniyor. Ayrıca bu makyajı yaptığınızda küpe takmamak gerekiyor.

KÜPE, PIERCING VEYA DÖVME YERİNE ALTERNATİF DÜŞÜNÜLEBİLİR

Küpe, piercing, kulak aksesuvarı (earcuff) veya dövme yerine güzel ve değişik bir alternatif olarak düşünülebilir. Üstelik yıkayınca çıkıyor, kalıcı değil, acısı yok…

KULAK MAKYAJININ ÇIKIŞ NOKTASI: ELF PRENSESİ

Kulak makyajının çıkış noktası, Elf Prensesi gibi çarpıcı ve çekici, sıra dışı bir görünüme kavuşmak. Özellikle parti ve festival gibi yerlerde ortama çok yakışacağı ve popülerlik kazanacağı kesin…