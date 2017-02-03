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230 bin esnafa faizsiz kredi verilecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği talimattan sonra, 230 bin esnafa faizsiz kredi imkanı sunulacak.

03.02.2017 - 13:07
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, daha önce 15 bin kişiye verilebilen sıfır faizli KOSGEB kredilerinin, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, başvuru yapan 230 bin kişiye daha ödeneceğini açıkladı.

SIFIR FAİZ, İKİ YIL ÖDEMESİZ

Gerekli şartları taşıyan tüm esnafın bu kredilerden yararlanacağını vurgulayan Palandöken, "230 bin esnaf, sıfır faizli ve ilk yıl ödemesiz 50 bin liralık krediyi kullanabilecek. İlk 12 ay ödeme yapılmayacak. Sonraki dönemde üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ayda geri ödenecek. Bu kaynak esnafımıza nefes aldıracağı gibi piyasaların da canlanmasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sıfır faizli kredide KOSGEB'in Kredi Garanti Fonu ile protokol imzalayarak iş birliği yapacağına dikkati çekerek, teminat sorunu yaşayan esnaf için Kredi Garanti Fonu'un da destek vereceğini ifade etti.

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