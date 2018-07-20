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25 gün askerliğin devlete maliyeti

Bedelli askerlikte 25 günlük eğitim şartı, devletin sırtına yük bindirecek.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 08:22..
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25 gün askerliğin devlete maliyeti

Bedelli askerlik düzenlemesinde sona gelindi.

Milyonlarca insanın büyük bir heyecanla beklediği bedelli askerlikle ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu; 23 Temmuz Pazartesi günü görüşmelere başlanacak.

25 GÜN ŞARTI

Düzenlemedeki 25 gün askerlik şartı ise tartışmalara neden oldu.

Düzenlemeden yararlanacak insanlar, 25 gün askerliğin ne kadar verimli olacağını tartışıyor.

TEORİK EĞİTİMLER

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bedelli askerlik yapanlara sadece teorik eğitimlerin verileceğini söyledi.

BEDELLİNİN 25 GÜNLÜK MALİYETİ

Peki 25 gün bedelli askerlik yapanların devlete maliyeti ne kadar olacak?

Yapılan son araştırmalara göre; bir askerin TSK'ya aylık maliyeti 1.200 TL seviyesinde.

Bu da 25 günde TSK'ya ek yük anlamına geliyor.

500 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanması durumunda, TSK'nın sırtına 600 milyon liralık yük binecek.

25 gün askerliğin devlete maliyeti

KATILIM ORANINA BAĞLI OLARAK YÜK ARTABİLİR

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananların sayısının artmasıyla bu yük daha da artacak.

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