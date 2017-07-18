25 yaşında başarıyı yakalayan 5 kişi

DONALD TRUMP

Donald Trump gayrimenkul zengini bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Henüz 25 yaşındayken ise babası kendisine Elizabeth Trump & Son şirketinin kontrolünü verdi ve Trump şirketin işleyişini kendisine göre değiştirdi.

Kısa süre sonra ise Manhattan’ın büyük projelerine katılarak başarılı işlere imza attı.

JENNİFER LAWRENCE

Şu an da 26 yaşında olan Jennifer Lawrence, Hollywood’un en çok para kazanan aktristlerinden biri. Kendisi 2016 yılında 46 milyon dolar kazandı. Üstelik henüz 25 yaşında ‘Açlık Oyunları’ serisinde başrol oynadı ve X-Men’de yıldızlarla aynı karede yer almayı başardı.

STEVE JOBS

Yüzyılımızın en başarılı iş adamlarından biri olan Steve Jobs, Aralık 1980 yılında Apple Computer’ın kurucularından biri olarak 1.2 milyar dolarlık bir şirketin kurucularından biriydi ve henüz sadece 25 yaşındaydı.

KAT COLE

Kuzey Amerika’daki Focus Markaları Başkanı ve Cinnabon eski başkanı Cole, işe 17 yaşında bir hostes olarak başladı ve sonunda 26 yaşındayken başkan yardımcılığına terfi etti.

19 yaşındayken şirketin franchise alanına açılmasına yardım etmek için şirket kendisinden Avusturalya’ya gitmesini istedi ve henüz 20 yaşındayken yöneticiydi.

MARK ZUCKERBERG

Zuckerberg en genç zenginlerden biri olarak adını tarihe hızlı yazdıranlardan. Kendisi 25 yaşına geldiğinde kurucusu olduğu Facebook 300 milyon kullanıcıya ulaşmıştı ve daha fazla insana ulaşmak için ne kadar heyecanlı olduğunu anlatıyordu. Ertesi yıl ise Time Dergisi tarafından ‘Yılın Şahsiyeti’ seçildi.