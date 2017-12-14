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Üç astronot uzaydan dönüş yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan ve içinde üç astronotu taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan'a iniş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 14:41..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 139 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan üç astronotun Dünya'ya geri gönderildiğini açıkladı.

Üç astronot uzaydan dönüş yaptıREUTERS/Dmitry Lovetsky (Astronotların kapsülden inişi sağlandı)

KAZAKİSTAN'A İNİŞ

Randy Bresnik, Rus kozmonot Sergey Ryazanskiy ve Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli İtalyan astronot Paolo Nespoli'nin bulunduğu kapsül Kazakistan'a iniş gerekleştirdi.

Üç astronot uzaydan dönüş yaptı VİDEO

Üç astronot uzaydan dönüş yaptıREUTERS/Dmitry Lovetsky (Kapsül yere başarıyla inişi gerçekleşti)

Zemine sert bir iniş gerçekeştiren kapsül uzay istasyonu görevlilerince karşılandı. Helikopterler ile alana gelen görevliler, paraşüt ile iniş gerçekleştiren kapsülün kapağını açarak astronotları dışarı çıkarttılar.

Üç astronot uzaydan dönüş yaptıREUTERS/Dmitry Lovetsky (Astronotlar, ekipler tarafından araçtan çıkartıldı)

Teker teker Kapsülden çıkarılan astronotların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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