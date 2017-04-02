3 diplomalı çiftçiden alternatif tarım başarısı

Mersinli Sabit Toru, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Kafkas Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Organik tarıma yönelen Toru, fidanları yetiştirirken ilginç şeyler deniyor.

Bir ziraat mühendisi arkadaşının tavsiyesi ile daha önce harnup pekmezini salatalıkta deneyen Toru, erkenci ürün elde etti.

Bunun üzerine yaklaşık 2 dönüm arazideki 65 dut ağacına keçiboynuzu pekmezi veren Sabit Toru, bu sayede daha yüksek kar etmeyi hedefliyor. Toru, yaptığı çalışma hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda dut fiyatları serada olursa kilosu 20 liradan, açık alanda dikili olursa 8-9 liradan satılıyor. Ben de dutların erken olmasını sağlamak için harnup pekmezi veriyorum. Dutlar şu anda kızarmaya hatta siyahlaşmaya başladı. Bu nedenle piyasada fiyatlar düşmeden 13-14 liradan satış yapabileceğim. Böylece erken olgunlaşan dut fiyatı daha yüksek oluyor ben de kiloda yaklaşık 4 lira daha fazla kar elde etmiş oluyorum."





Erkenci ürün elde ederek sera maliyetinden kurtulduğunu kaydeden Toru, ürünlerinde bu yöntemi uygulamak isteyenlere de yardımcı olabileceğini söyledi.