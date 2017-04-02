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3 diplomalı çiftçiden alternatif tarım başarısı

Mersin'in Anamur İlçesi'nde, 3 üniversite bitirdikten sonra iş bulamayan Sabit Toru(35) fidelere keçiboynuzu pekmezi dökerek erken ürün aldı

02.04.2017 - 00:14
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Mersinli Sabit Toru, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Kafkas Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Organik tarıma yönelen Toru, fidanları yetiştirirken ilginç şeyler deniyor.

3 diplomalı çiftçiden alternatif tarım başarısı

Bir ziraat mühendisi arkadaşının tavsiyesi ile daha önce harnup pekmezini salatalıkta deneyen Toru, erkenci ürün elde etti.

Bunun üzerine yaklaşık 2 dönüm arazideki 65 dut ağacına keçiboynuzu pekmezi veren Sabit Toru, bu sayede daha yüksek kar etmeyi hedefliyor. Toru, yaptığı çalışma hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda dut fiyatları serada olursa kilosu 20 liradan, açık alanda dikili olursa 8-9 liradan satılıyor.  Ben de dutların erken olmasını sağlamak için harnup pekmezi veriyorum.  Dutlar şu anda kızarmaya hatta siyahlaşmaya başladı. Bu nedenle piyasada fiyatlar düşmeden 13-14 liradan satış yapabileceğim.  Böylece erken olgunlaşan dut fiyatı daha yüksek oluyor ben de kiloda yaklaşık 4 lira daha fazla kar elde etmiş oluyorum."

3 diplomalı çiftçiden alternatif tarım başarısı

Erkenci ürün elde ederek sera maliyetinden kurtulduğunu kaydeden Toru, ürünlerinde bu yöntemi uygulamak isteyenlere de yardımcı olabileceğini söyledi.

3 diplomalı çiftçiden alternatif tarım başarısı

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