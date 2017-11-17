3. Havalimanı'nda çalışmalar tam gaz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, havalimanı inşaatında gazetecilere yaptığı açıklamada, son 15 yılda havalimanı sayısının 26'da 55'e, yolcu sayısının 34,5 milyondan 180 milyona çıktığını, 2017'yi 189 milyon yolcu sayısı ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Arslan, Atatürk Havalimanı'nın maksimum kapasiteyle çalışmasına rağmen yeterli olmaması nedeniyle İstanbul'un havacılıkta bir hub haline gelmesi gibi için yapılan İstanbul yeni havalimanının hem istihdam açısından hem de ekonomik açıdan ülkeye sağlayacağı katma değere değindi.

90 MİLYON YOLCUYA HİZMET

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcuya hizmet edecek ilk fazını yaklaşık bir yıl sonra, 29 Ekim'de hizmete sunacaklarını bildiren Arslan, bu havalimanını, hem ülke insanının hem de dünya hava taşımacılığının hizmetine sunacaklarını kaydetti.

YÜZDE 73'LÜK İLERLEME

Arslan, "İlerleme hızı memnuniyet verici. Bugün itibarıyla yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Yaz sezonunda 32 bin kişi çalışıyordu. Şu anda havaların da soğumasıyla yazın yapılan bazı işlerimizi yapamıyoruz. Şu anda 30 bin 50 kişi çalışıyor. Bunun 4 bini beyaz yakalı." şeklinde konuştu.

Arslan, havalimanının bitişine doğru 35 bin çalışan sayısına tekrar ulaşacaklarını bildirdi.

Ahmet Arslan, havalimanının, bittiğinde günde 3 bin 500 uçağa hizmet edeceğini, şu anda bin 500'lü rakamları Atatürk Havalimanı'nda yakaladıklarında "rekor" dediklerini söyledi. Burada 150 hava yolu şirketine hizmet vereceklerini belirten Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 350 destinasyona ulaşacaklarını kaydetti.

"AÇIKTA PARK EDİP YOLCU İNDİRME YOK"

Arslan, şöyle devam etti: "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 371 uçak park yeri olacak. Havalimanının tamamı bittiğinde bu rakam 454'e çıkacak. Buraya gelen bütün uçaklar, geri körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek. Açıkta park edip yolcu indirmek yok. Bu çok önemli bir fark. İkinci fark da şu; servis amaçlı hizmet eden araçların tamamı 22 kilometrelik tünellerden, galerilerden geçecek. Aprondan, taksi yolundan geçmek yok."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, havalimanı inşaatı kapsamında 4 milyon 200 bin metreküp beton, 1 milyon metreküp asfalt döküldüğünü, 460 bin ton inşaat demiri kullanıldığını bildirdi. Bu rakamdaki inşaat demiri ile 130 bin adet daire yapılabildiğini anlatan Arslan, 100 bin yapısal çelik kullanıldığını, bunun 14 Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit olduğunu aktardı.

58 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Arslan, havalimanı terminalinin 461 bin metrekarelik tek bir çatısı bulunduğunu, bu çatının 58 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Bu terminalde 6 bin 200 oda olacağını bildiren Arslan, yolcunun havalimanına girişinden itibaren her şeyin anlık takip edileceğini, 9 bin kamera bulunacağını aktardı. Arslan, bu kameraların, yolcunun, sistem üzerinden akıllı müdahalelerle yönlendirilmesi için de kullanılacağını kaydetti.

2023'TE PROJENİN TAMAMI BİTECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, havalimanının, ilk bölümü açıldığında 100 bin kişiye, 2023 kadar projenin tamamı bittiğinde 200 bin ila 225 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Havacılığın ülke ekonomilerine katkısına işaret eden Arslan, havalimanının tamamı bittiğinde direkt ve dolaylı olarak ülkenin GSYH'sinin yüzde 4,89'u kadar ekonomik büyüklük oluşturacağını vurguladı.

Arslan, ulaştırmanın bütün sektörlerin lokomotifi olduğunu belirterek, bu bilinçle ülkedeki ulaşım projeleri konusunda gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.