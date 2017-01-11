TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri 3'üncü gününde devam ediyor.

3. MADDE KABUL EDİLDİ

AK Parti ve CHP'li vekillerin kavgasından dolayı oylaması yeniden yapılan 3. madde, kabul edildi.

341 EYET, 139 RET VERİLDİ

SEÇİLME YAŞI 18'E DÜŞTÜ

3'üncü madde, milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesini öngörüyor.

4. MADDE

4'üncü madde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin aynı anda ve 5 yılda bir yapılmasını içeriyor.

5. MADDE

5'inci madde ise Meclis'in görev ve yetkilerine düzenleme getiriyor. Tartışmalara yol açan madde ile bakanlar ve Bakanlar Kurulu'nu denetleme yetkisi Meclis'in elinden alınıyor.

Bu madde ile ayrıca, Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi de yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor.