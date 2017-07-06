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Suriyeli çiftin üçüzleri oldu

Şanlıurfa Akçakale'de bulunan Süleymanşah Konaklama Tesisi'ndeki 3 erkek çocuğu sahibi Suriyeli çiftin üçüzleri oldu.

06.07.2017 - 09:51
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Suriye'nin Deyrezor kentinden 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan ve Akçakale'deki Süleymanşah Konaklama Tesisleri'nde barınan Fatma El Hüseyin'in üçüz kız bebekleri dünyaya geldi.

Suriyeli çiftin üçüzleri oldu

6 ÇOCUKLARI OLDU

Sağlıklı dünyaya gelen bebeklere 'Beyen''Leyen' ve 'Benen' isimleri verildi. 5, 6 ve 7 yaşlarındaki 3 erkek çocuktan sonra üçüzlerle birlikte 6 çocuk sahibi olan El Hüseyin çifti, mutlu olduklarını söyledi.

Suriyeli çiftin üçüzleri oldu

"ALLAH ÇOCUĞU OLMAYANLARA DA VERSİN"

Fatma El Hüseyin, kızlarının sağlıklı oluğunu belirterek, "Çok mutlu oldum. 3 oğlum vardı, şimdi 3 kızım da var. Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Allah çocuğu olmayanlara da versin." dedi.

Suriyeli çiftin üçüzleri oldu

Suriyeli üçüzlere çeşitli hediyeler veren çadır kentteki Hayırlı Kadınlar Meclisi Başkanı Hacer Gündüz ise, aileye gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Suriyeli çiftin üçüzleri oldu

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