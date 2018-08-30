30 Ağustos’un 33 kumandanı

1 İki kardeşin duvar yazılarıyla atışması Edirne'de yıllar önce miras yüzünden küsen iki kardeş, karşı karşıya olan evlerinin duvarlarına ve camlarına birbirlerini suçlayıcı yazılar astı.

2 Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz yakalandı FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD vatandaşı olan kardeşi Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da yakalandığı belirtildi.

3 Kastabala Antik Kenti'nin tarihi değişti Osmaniye'de 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Kastabala Antik Kenti'nde yapılan kazı ve sondaj çalışmalarında bulunan yeni kalıntılarla, yapının tarihinin 1500 yıl daha eski olduğu ortaya çıktı.

4 Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarına seslenerek ülkeye geri dönmeleri çağrısında bulundu.

5 Yemeğe ulaşmak için kilitli kapıları açan rakun İnternette paylaşılan görüntülerde bir rakun yemeğe ulaşmak için farklı şekillerdeki kilitleri açarak kapıları geçiyor ve yemeğe ulaşıyor.

6 TSK'da rütbe terfi töreni Orgeneralliğe terfi eden İsmail Metin Temel, apoletlerini Milli Savunma Bakanı Akar'ın elinden aldı.