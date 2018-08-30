30 Ağustos’un 33 kumandanı

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için ilan edilen resmi, ulusal bir bayramdır.
26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 96. yılını bugün kutluyoruz.
İşte 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan bu Büyük Taarruz'un 33 kumandanı:
TBMM Reisi ve Başkomutan: Mustafa Kemal Atatürk
Başvekil, Milli Müdafaa Vekili ve Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Mustafa Fevzi Çakmak
Batı Cephesi Komutanı: Tümgeneral Mustafa İsmet İnönü
1. Grup Komutanı: Albay İzzettin Çalışlar
24. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Fuat Bulca
23. Tümen Komutanı: Yarbay Ömer Halis Bıyıktay
2. Grup Komutanı: Albay Mehmet Selahattin Adil
4. Tümen Komutanı: Albay Megmet Sabri Erçetin
5. Tümen Komutanı: Yarbay Mehmet Kenan Dalbaşar
9. Tümen Komutanı: Albay Sıtkı Üke
3. Grup Komutanı: Tümgeneral Yusuf İzzet Met
7. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Derviş
8. Tümen Komutanı: Albay Kazım Sevütekin
15. Tümen Komutanı: Albay Şükrü Naili Gökberk
4. Grup Komutanı: Albay Kemalettin Sami Gökçen
5. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Cemil Cahit Toydemir
61. Tümen Komutanı: Albay Mehmet Rüştü Sakarya
5. Grup Komutanı: Albay Fahrettin Altay
14. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Mehmet Süphi Kula
4. Süvari Tugayı Komutanı: Yarbay Hacı Mehmet Arif Örgüç
12. Grup Komutanı: Albay Halit Karsıalan
11. Tümen Komutanı: Albay Abdülrezzak sonra Yarbay Saffet
Mürettep Kolordu Komutanı: Albay Kazım Fikri Özalp
Tümen Komutanı: Yarbay Abdurrahman Nafiz Gürman
17. Tümen Komutanı: Albay Hüseyin Nurettin Özsu
41. Tümen Komutanı: Yarbay Şerif Yaçağaz
Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Osman Zati Korol
Batı Cephesine Doğrudan Bağlı Birlikler
2. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Ethem Servet Boral
3. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay İbrahim Çolak
Mürettep Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Zeki Soydemir
3. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Halit Akmansü
6. Tümen Komutanı: Yarbay Hüseyin Nazmi Solok
57. Tümen Komutanı: Yarbay Hasan Mümtaz Çeçen