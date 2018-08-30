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30 Ağustos’un 33 kumandanı

30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 33 kumandanı...

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 14:07..
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30 Ağustos’un 33 kumandanı

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için ilan edilen resmi, ulusal bir bayramdır.

26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 96. yılını bugün kutluyoruz.

30 Ağustos’un 33 kumandanı

İşte 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan bu Büyük Taarruz'un 33 kumandanı:

TBMM Reisi ve Başkomutan: Mustafa Kemal Atatürk

Başvekil, Milli Müdafaa Vekili ve Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Mustafa Fevzi Çakmak

Batı Cephesi Komutanı: Tümgeneral Mustafa İsmet İnönü

1. Grup Komutanı: Albay İzzettin Çalışlar

24. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Fuat Bulca

23. Tümen Komutanı: Yarbay Ömer Halis Bıyıktay

2. Grup Komutanı: Albay Mehmet Selahattin Adil

4. Tümen Komutanı: Albay Megmet Sabri Erçetin

5. Tümen Komutanı: Yarbay Mehmet Kenan Dalbaşar

9. Tümen Komutanı: Albay Sıtkı Üke

3. Grup Komutanı: Tümgeneral Yusuf İzzet Met

7. Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Derviş

8. Tümen Komutanı: Albay Kazım Sevütekin

15. Tümen Komutanı: Albay Şükrü Naili Gökberk

4. Grup Komutanı: Albay Kemalettin Sami Gökçen

5. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Cemil Cahit Toydemir

61. Tümen Komutanı: Albay Mehmet Rüştü Sakarya

5. Grup Komutanı: Albay Fahrettin Altay

14. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Mehmet Süphi Kula

4. Süvari Tugayı Komutanı: Yarbay Hacı Mehmet Arif Örgüç

12. Grup Komutanı: Albay Halit Karsıalan

11. Tümen Komutanı: Albay Abdülrezzak sonra Yarbay Saffet

Mürettep Kolordu Komutanı: Albay Kazım Fikri Özalp

Tümen Komutanı: Yarbay Abdurrahman Nafiz Gürman

17. Tümen Komutanı: Albay Hüseyin Nurettin Özsu

41. Tümen Komutanı: Yarbay Şerif Yaçağaz

Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Osman Zati Korol

Batı Cephesine Doğrudan Bağlı Birlikler

2. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay Ethem Servet Boral

3. Süvari Tümeni Komutanı: Yarbay İbrahim Çolak

Mürettep Tümen Komutanı: Yarbay Ahmet Zeki Soydemir

3. Kafkas Tümeni Komutanı: Yarbay Halit Akmansü

6. Tümen Komutanı: Yarbay Hüseyin Nazmi Solok

57. Tümen Komutanı: Yarbay Hasan Mümtaz Çeçen

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