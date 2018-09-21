30 Amerikalı şirket Türkiye yatırımlarına devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de aralarında Pepsi, Coca Cola, Boeing, Google ve Microsoft'un da olduğu ABD merkezli 30 şirketin temsilcilerini kabul etti.

Şirket yöneticileri, toplantıda Türkiye ekonomisine olan güvenlerini dile getirdi.,

YATIRIMA DEVAM

Yatırımların devam edeceğini dile getiren Amerikalı devler, görüşmede "Türkiye'yi bölgesinde merkez ülke olarak görüyoruz, yatırımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN'A DOSYA

ABD'li 30 şirketin CEO'su Başkan Tayyip Erdoğan'a ekonomiye yönelik beklentileri ve önerilerini anlattı. Bilişim, ilaç, kozmetik, gıda, giyim, perakende gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Amerikalı şirketler Erdoğan'a yatırım ve beklentilerine ilişkin bir de dosya sundu.

TÜRKİYE-AMERİKA İLİŞKİLERİ

Yatırımcılar, "Türkiye ile ABD arasında güçlü ekonomik ve ticari ilişkiler var. Türkiye'ye bu konuda güveniyoruz. İki ülke arasındaki yaşanan siyasi ve diplomatik gerginlikler önce ekonomiyi ve bizleri etkiliyor. Yatırımcılar ve iş dünyası olarak bunun olmasını arzu etmeyiz. İki tarafın da bu gibi hadiselerin zararsız atlatılması için üzerine düşen çabayı göstermesi gerekiyor" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat edildiğini vurguladı.