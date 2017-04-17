30 büyükşehirde referandum sonuçları

Anayasa değişikliği için halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullandı.
17 BÜYÜKŞEHİR HAYIR, 13 BÜYÜKŞEHİR EVET DEDİ
Sandıkların tamamı açıldı. Nüfusu en kalabalık 30 büyükşehirden 17'sinde hayır, 13'ünde ise evet çıktı.
HAYIR ÇIKAN BÜYÜKŞEHİRLER
Adana: Hayır
Ankara: Hayır
Antalya: Hayır
Aydın: Hayır
Balıkesir: Hayır
Denizli: Hayır
Diyarbakır: Hayır
Eskişehir: Hayır
Hatay: Hayır
İstanbul: Hayır
İzmir: Hayır
Manisa: Hayır
Mardin: Hayır
Mersin: Hayır
Muğla: Hayır
Tekirdağ: Hayır
Van: Hayır
EVET ÇIKAN BÜYÜKŞEHİRLER
Bursa: Evet
Gaziantep: Evet
Erzurum: Evet
Kahramanmaraş: Evet
Kayseri: Evet
Kocaeli: Evet
Trabzon: Evet
Konya: Evet
Malatya: Evet
Ordu: Evet
Sakarya: Evet
Samsun: Evet
Şanlıurfa: Evet