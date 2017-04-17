taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Nüfusu en kalabalık 30 büyükşehirden 17'sinde hayır, 13'ünde ise evet çıktı.

17.04.2017 - 08:57
  1. Haberler
  2. Gündem

Anayasa değişikliği için halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullandı.

17 BÜYÜKŞEHİR HAYIR, 13 BÜYÜKŞEHİR EVET DEDİ

Sandıkların tamamı açıldı. Nüfusu en kalabalık 30 büyükşehirden 17'sinde hayır, 13'ünde ise evet çıktı.

HAYIR ÇIKAN BÜYÜKŞEHİRLER

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Adana: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Ankara: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Antalya: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Aydın: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Balıkesir: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Denizli: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Diyarbakır: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Eskişehir: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Hatay: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

İstanbul: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

İzmir: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Manisa: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Mardin: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Mersin: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Muğla: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Tekirdağ: Hayır

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Van: Hayır

EVET ÇIKAN BÜYÜKŞEHİRLER

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Bursa: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Gaziantep: Evet

 

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Erzurum: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Kahramanmaraş: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Kayseri: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Kocaeli: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Trabzon: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Konya: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Malatya: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Ordu: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Sakarya: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Samsun: Evet

30 büyükşehirde referandum sonuçları

Şanlıurfa: Evet

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

208
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

90
Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

63
Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

3
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

2
Almanya'da referandum kutlamaları

Almanya'da referandum kutlamaları

21
Almanya'da 'evet' kutlamalarına polis engeli

Almanya'da 'evet' kutlamalarına polis engeli

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM