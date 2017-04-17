30 büyükşehirde referandum sonuçları

Anayasa değişikliği için halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullandı.

17 BÜYÜKŞEHİR HAYIR, 13 BÜYÜKŞEHİR EVET DEDİ

Sandıkların tamamı açıldı. Nüfusu en kalabalık 30 büyükşehirden 17'sinde hayır, 13'ünde ise evet çıktı.

HAYIR ÇIKAN BÜYÜKŞEHİRLER

Adana: Hayır





Ankara: Hayır





Antalya: Hayır





Aydın: Hayır





Balıkesir: Hayır





Denizli: Hayır





Diyarbakır: Hayır





Eskişehir: Hayır





Hatay: Hayır

İstanbul: Hayır

İzmir: Hayır





Manisa: Hayır

Mardin: Hayır





Mersin: Hayır





Muğla: Hayır





Tekirdağ: Hayır





Van: Hayır

EVET ÇIKAN BÜYÜKŞEHİRLER

Bursa: Evet

Gaziantep: Evet

Erzurum: Evet

Kahramanmaraş: Evet

Kayseri: Evet

Kocaeli: Evet





Trabzon: Evet





Konya: Evet





Malatya: Evet





Ordu: Evet





Sakarya: Evet





Samsun: Evet





Şanlıurfa: Evet

