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320 bin çocuk Arakanlı Müslüman çocuk tehlikede

Budistlerin katliamına maruz kalan Arakanlı Müslümanların çocukları, canlarını kurtarmak için sığındakları Bangladeş'te tehlikede.

20.10.2017 - 04:38
  1. Haberler
  2. Dünya

UNICEF'in yayımladığı yeni rapor, Arakan eyaletinde Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin Müslümanlara yönelik şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

320 bin çocuk Arakanlı Müslüman çocuk tehlikede

320 BİN ÇOCUK TEHLİKEDE

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından dolayı her hafta yaklaşık 12 bin Arakanlı çocuğun Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığını, "kamplardaki korkunç yaşam koşulları ve su yoluyla bulaşan hastalıkların" ise 320 bin çocuğu tehdit ettiğini açıkladı.

Raporda, her gün bin 200 ila bin 800 Arakanlı çocuğun sınırı aşarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığı ve son birkaç günde sınırın Bangladeş tarafına 10 bine yakın Arakanlı çocuğun ayak bastığı belirtildi.

320 bin çocuk Arakanlı Müslüman çocuk tehlikede

GÖRMEMELERİ GEREKEN VAHŞETİ YAŞADILAR

Bir süre önce Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kampları ziyaret eden UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bangladeş'e sığınan pek çok Arakanlı çocuk, bir çocuğun asla görmemesi gereken vahşete tanıklık etti ve hepsi yaşadıkları çok büyük kayıplardan acılar çekti." ifadesini kullandı.

Lake, bu çocukların acilen yiyecek, temiz su ve sağlık malzemelerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Çocukların psikolojik bakımdan da ihtiyaçları olduğunu kaydeden Lake, "Onların ayrıca tahammül ettikleri bütün acıların üstesinden gelmek için yardıma, eğitime, psikolojik desteğe ve umuda ihtiyacı var. Tüm bunları şimdi sağlayamazsak toplumlara üretken bir vatandaş olarak nasıl büyüyecekler? Bu kriz onların çocukluğunu çalıyor. Aynı zamanda onların geleceklerinin çalınmasına müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

320 bin çocuk Arakanlı Müslüman çocuk tehlikede

SIĞINMACILARIN YARISI ÇOCUK

UNICEF raporuna göre, Bangladeş'e sığınan 582 bin dolayındaki Arakanlı Müslümanın 320 binini çocuklar oluşturuyor. "Kamplardaki korkunç yaşam koşulları ve su yoluyla bulaşan hastalıkların" 320 bin çocuğu tehdit ettiğine dikkat çekilen raporda, yetersiz beslenme ve koleranın da onlar için büyük risk oluşturduğu bildirildi.

Arakan eyaletindeki Müslüman çocuklara UNICEF'in erişim izni olmadığına değinilen raporda, vatandaşlık ile etnik ve dini ayrımcılık konuları başta olmak üzere krize uzun vadeli çözüm bulunması gerektiği ifade edildi.

320 bin çocuk Arakanlı Müslüman çocuk tehlikede

106 MİLYON DOLAR TOPLANABİLDİ

UNICEF ayrıca, söz konusu çocukların ve ailelerin korunması, Arakan eyaletine acil ve koşulsuz erişim izni ve Arakanlı Müslümanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM); 76,1 milyon doları UNICEF'e olmak üzere Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. BM'nin çağrısına rağmen bugüne kadar donör ülkelerden 106 milyon dolar toplanabildi.

Gerekli fonun sağlanabilmesi için Avrupa Birliği (AB) ile Kuveyt'in ev sahipliğinde Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 23 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Arakan için uluslararası yardım konferansı düzenleyecek.

320 bin çocuk Arakanlı Müslüman çocuk tehlikede

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