35 yaş üstü işsizlere istihdamda öncelik

Müezzinoğlu, "Bu yaş grubunun programdan yararlanmalarını kolaylaştırıyoruz. Girişimcilik eğitim programlarına emekliler dâhil kuruma kayıtlı herkes katılıyor" dedi.



DEZAVANTAJLI KESİMLERE KORUMA

İstihdam seferberliği kapsamında yılın ilk 4 ayında 1 milyona yakın istihdam yaratılırken, toplum yararına işlerde çalışan dezavantajlı kesimleri özel sektöre yönlendirecek bir adım daha atılıyor. Buna göre, bir yıldan fazla işsiz kalan, 35 yaş üstü işsizlere istihdam yaratan patronlara özel teşvikler verilecek. Bu gruptan işe eleman alan işletmelerin vergi, prim yükü aşağı çekilecek. Özel sektörün geçici olarak işe aldığı gruplara haftada en az 1 gün işbaşı eğitimi, meslek kursu verilerek nitelik kazanmaları sağlanıyor.

3 MİLYONA ULAŞTI

Hükümet, toplum yararına işlerin kapsamını da genişletiyor. İstihdam piyasasına girmede güçlük çeken kesimleri üretken kılmak, sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanları da iş sahibi yapacak yeni bir program hazırlanıyor. Daha önce, devlet kuruluşlarında geçici olarak işe alınan, okul temizliği, ağaç dikimi gibi işlerde çalışan kesimler özel sektöre yönlendirilecek. Toplum yararına işler ve aktif işgücü programlarından yararlananların sayısı 3 milyona ulaştı. Toplum yararına düzenlenen 20 bini aşkın programdan yararlananların sayısı 1 milyona yaklaştı.

EMEKLİLERE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Milyonlarca gence iş kapısı açan İŞKUR, emekli olduktan sonra iş kurmak isteyenlere de girişimcilik desteği veriyor. Bakan Müezzinoğlu, emeklilerin de girişimcilik eğitim programlarına katıldığını belirterek, "İŞKUR tarafından istihdamın korunması, artırılması, mesleki niteliklerin geliştirilmesi için bütün olanaklar sunuluyor. İşsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları düzenleniyor" dedi.

ARTAN ORANLI TEŞVİK

Toplum yararına programların kapsamı genişletilirken, işgücü piyasasına girişleri en zor olan gruplar ayrıca kategorize edilecek. Hedef kitlenin istihdamda kaldığı süre uzadıkça artan oranlı teşvik getirilebilecek. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Kanada gibi ülkelerde bu programlar özel politikalar gerektiren hedef kitleler arasında "uzun süreli işsizler, engelliler, göçmenler, sosyal dışlanma riski olanlar" belirlenerek uygulanıyor.