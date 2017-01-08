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350 diplomat ihraç edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 350 diplomatın görevine son verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 08.01.2017 - 17:01
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350 diplomat ihraç edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu meclisteki FETÖ ihraçlarına ilişkin soru önergesine yanıt verdiği konuşmasında rakamları aktardı.

İşte açıklamada öne çıkanlar;

"16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla hâlihazırda haklarındaki tedbir devam eden Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığım mensubu 408 kişi kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayılı KHK'lar uyarınca ihraç edilmiştir. Bu çerçevede 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diğer kategorideki memur kamu görevinden ihraç edilmiştir. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla görevine iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığıma açıktan atama usulüyle personel alımı olmamıştır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde kamu görevinden ihraç edilmekle görevine mahkeme kararı ile iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır."

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