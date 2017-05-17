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36 yıl sonra serbest bırakıldı

Porto Rikolu milliyetçi Oscar Lopez Rivera 36 yıl sonra serbest kaldı.

17.05.2017 - 16:06
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ABD'den bağımsızlık isteyen Porto Rikolu paramilis örgüt Ulusal Kurtuluş Silahlı Kuvvetleri (FALN) üyesi Rivera'nın, 1981 yılında ABD'de isyana teşvik edici plan yapmaktan aldığı mahkumiyet sona erdi.

36 yıl sonra serbest bırakıldı

New York, Chicago, Washington ve Porto Riko'da 1970'li yıllarda ve 1980'lerin başında hükümet binalarına, mağazalara, banka ve restoranlara düzenlenen 100'den fazla saldırıyı üstlenen örgütün liderlerinden 74 yaşındaki Rivera'nın serbest bırakılıyor.

OBAMA CEZAYI HAFİFLETMİŞTİ

Destekçileri, Rivera'nın serbest bırakılması için yıllardır kampanya yürütüyordu.
1981 yıllında 55 yıl hapse mahkum edilen ve uzun yıllar demir parmaklıklar ardında kalan Rivera'nın cezası, bu yılın başında ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından hafifletilmiş ve ev hapsine çevrilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, 2015 yılı başında, Porto Rikolu milliyetçi Oscar Lopez Rivera karşılığında, cezaevindeki muhalif lider Leopoldo Lopez'in serbest bırakılması önerisi, ABD tarafından reddedilmişti.

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