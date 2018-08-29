William Liddiard, yan tarafına doğru gidebilen Toyota Echo için Youtube’da bir video yayınladı. Liddiard, arabanın herhangi bir yönde hareket etmesine izin veren tekerleklerini kendi tasarladı ve geliştirdi.

HER YÖNE GİDEBİLİYOR

Otomobil yanyana gidebildiği gibi rahatlıkla bir daire çizebiliyor ve her yöne manevra yapabiliyor. Liddiard Wheels’in Aptly adlı çok yönlü tekerlekleri herhangi bir araca monte edilip kullanılabilmek üzere tasarladı.

360 derece manevra yapabilen tekerlek VİDEO

Tekerlekler, herhangi bir hava ve yol koşullarında rahatlıkla kullanılabildiği gibi yol tutuş ve manevra kabiliyeti ile güven veriyor. Şu anda tekerlekler sadece bir konsept olarak üterildi, henüz satış ve toplu üretimi gerçekleşmedi.

Buluşun mucidi Liddiard tekerleklerin üretimi ve lisanslaması için tekerlek üretim firmaları ile görüşmeler gerçekleştiriyor.