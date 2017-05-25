3D yazıcıyla üretilen roket uzaya fırlatıldı

ABD-Yeni Zelanda ortaklığı olan Rocket Lab şirketinin, üç boyutlu yazıcı kullanarak ürettiği roket, Yeni Zelanda'nın kuzey adasındaki Mahia bölgesinden fırlatıldı.

3D YAZICIYLA ÜRETİLEN ROKET UZAYDA

Şirketin amacı uzayı daha ulaşılabilir kılmak. Electron isimli 17 metre uzunluğundaki roketin üretimi 4 yıl sürdü.

FIRLATIŞ MALİYETİ 5 MİLYON DOLAR

Electron, Yeni Zelanda'daki tesisten fırlatılan ilk roket oldu. Fırlatışın maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar. Rocket Lab roketleriyle uzaya uydu fırlatma fiyatları ile 77 bin dolardan başlıyor.