4 Avrupa ülkesinde hükümet krizi

Makedonya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda ve Hollanda'da geçen aylarda yapılan genel seçimlerde, sandıklardan "koalisyon" çıkması, bu ülkelerde hükümetlerin hala kurulamamasına neden oldu.

KUZEY İRLANDA

Kuzey İrlanda'da 2 Mart'ta erken genel seçim yapıldı. Özerklik anlaşmasına göre bölgesel hükümet İngiltere ile birlik yanlılarından ve ayrılıkçılardan oluşmak zorunda.

Erken seçimde 28 milletvekili çıkaran İngiltere'yle birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile 27 milletvekili çıkaran ayrılıkçı Sinn Fein, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşamadı.

HOLLANDA

15 Mart'taki seçimi VVD kazandı ancak koalisyon için 3 ortağa ihtiyacı var.

Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ve Demokrat 66 Partisi (D66) ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Dördüncü parti için pazarlıklar sürüyor.

MAKEDONYA

Son dönemde derin bir siyasi kriz içinde olan Makedonya'da, 11 Aralık 2016'da yapılan erken genel seçimin ardından tam dört aydır hükümet kurulamadı.

Seçimin az bir farkla kazananı İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) lideri ve eski Başbakan Nikola Gruevski, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilse de yapılan koalisyon görüşmeleri başarılı olmadı.

Gruevski'nin koalisyon görüşmelerindeki başarısızlığı, uzun yıllardır devam eden siyasi krizi daha da derinleştirdi.

Hiçbir siyasi partinin, tek başına hükümet kuracak çoğunluğa erişememesi nedeniyle üç Arnavut partinin kurduğu platform, koalisyon çalışmalarında kilit öneme sahip bulunuyor.

BULGARİSTAN

26 Mart'taki seçimi kazanan GERB, tek bir ortakla koalisyon kurmayı amaçlıyor.

240 sandalyeli mecliste, 95 milletvekili çıkaran GERB'in yanı sıra 4 siyasi parti daha bulunuyor.

80 milletvekili çıkaran Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) koalisyona katılması beklenmiyor.

GERB, 27 milletvekili çıkaran Birleşik Vatanseverler Koalisyonu (OP) ile koalisyona girebilir.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH'ün 26 sandalyesi bulunuyor.