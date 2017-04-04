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4 kişiye saldıran kurt kuduz çıktı

Erzurum'da aynı aileden 4 kişiye saldıran kurt kuduz çıkınca, köy karantina altına alındı.

04.04.2017 - 12:19
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2 Nisan günü saat 15.30 sıralarında ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Yoğurtçular Köyü'nde meydana gelen olayda, dağda aç kalınca yiyecek bulmak için köye inen kurt, hayvancılık yapan Ali Hasanoğlu'nun evinin yakınında otlayan koyun ve kuzularına saldırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Aç kurt sürüdeki 1 koyun ile 2 kuzuyu boğarken, sesleri duyan aile fertleri koşup gelerek müdahale etti. Kurt bu kez onlara da saldırdı: Ali Hasanoğlu (46), eşi Birsen (44) babası Mürteza (71) ve annesi Sultan Hasanoğlu'nu (72) çeşitli yerlerinden yaraladı.

4 kişiye saldıran kurt kuduz çıktı

AİLE FERTLERİ KURDU BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Yaralı aile fertlerinden Ali Hasanoğlu, son bir hamleyle baltayı kapıp kurdu öldürdü. Yaralılar, köye gelen 112 Sağlık ekibi tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve kuduz aşısı yapılarak tedavi başlatıldı.

4 kişiye saldıran kurt kuduz çıktı

KURDUN KUDUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI, KÖY KARANTİYA ALINDI

Laboratuvarda yapılan analizler sonucu kurdun kuduz olduğunun anlaşılması üzerine Yoğurtçular Köyü karantinaya alınarak hayvan giriş ve çıkışlarına yasaklandı. Ali Hasanoğlu, eşi Birsen, babası Mürteza ve annesi Sultan Hasanoğlu'nun Oltu Devlet Hastanesi'ndeki kuduz tedavisi ise devam ediyor.

Erzurum'da aç kalan kurt köye indi: 4 yaralı VİDEO

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