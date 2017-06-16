40 bin liralık cihazı 3 bin 500 liraya ürettiler

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Çolak, CNC olarak bilinen "Bilgisayarlı Nümerik Kontrol" freze tezgahlarının parça başına düşük maliyet, üretimde esneklik ve kolay işleme gibi birçok avantajı nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEKTİ

CNC freze tezgahlarının hem bölgedeki firmalar hem de kendileri için oldukça maliyetli cihazlar olduğunu belirten Çolak, "Maliyetinin yüksekliği yanında kurulum maliyeti ve sonrasında servis hizmeti, yaşanan bir sorunda firmaya ulaşmak gibi birçok sıkıntıları var. O yüzden firmalar buna geçiş sürecinde biraz sıkıntı yaşıyor. Çünkü sadece alıp kurmakla iş bitmiyor." dedi.

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CNC olarak bilinen "Bilgisayarlı Nümerik Kontrol" freze tezgahlarının parça başına düşük maliyet, üretimde esneklik ve kolay işleme gibi birçok avantajı nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

CNC freze tezgahlarının hem bölgedeki firmalar hem de kendileri için oldukça maliyetli cihazlar olduğunu belirten Çolak, "Maliyetinin yüksekliği yanında kurulum maliyeti ve sonrasında servis hizmeti, yaşanan bir sorunda firmaya ulaşmak gibi birçok sıkıntıları var. O yüzden firmalar buna geçiş sürecinde biraz sıkıntı yaşıyor. Çünkü sadece alıp kurmakla iş bitmiyor." dedi.

40 BİN LİRALIK MALİYET 3 BİN 500 LİRAYA DÜŞTÜ

Çolak, böyle bir cihazın bölümleri için gerekli olduğunu ancak yüksek maliyeti nedeniyle alamadıklarını kaydederek, "Böyle bir cihazı piyasadan 40 bin lira civarında bir fiyata alabilirdik. Biz bunu TÜBİTAK desteğiyle fakültemize ekstra bir yük getirmeden 3 bin 500 liraya tamamladık." ifadesini kullandı.