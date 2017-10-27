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İspanya'dan jet Katalonya cevabı

İspanya yönetimi Katalonya'nın birkaç dakika önce açıkladığı bağımsızlık açıklamasına jet cevap verdi, özerkliği kaldırdı.

27.10.2017 - 17:12
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İspanya'dan jet Katalonya cevabı

Türkiye saati ile 16:302da ilan edilen Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığına İspanyol yönetimi karşılık verdi. Öğlen saatlerinden bu yana parlamentoda toplantı gerçekleştiren Madrid yönetimi Katalonya'nın özerkliğini kaldırdı.

Katalonya bağımsızlığını ilan etti - GALERİ

İspanya'dan jet Katalonya cevabı

İSPANYA HÜKÜMETİNDEN JET YANIT

İspanya'da Katalanların bağımsızlık kararının hemen ardından parlamentoda görüşmeler gerçekleştirilen, Katalan hükümetinin feshedilerek merkezi hükümete bağlanmasını sağlayacak olan anayasanın 155. maddesini devreye sokma kararı aldı.

İspanya'dan jet Katalonya cevabı

Başbakan Rajoy senatodaki kritik oylama öncesinde Katalan lideri Puigdemont'un görevden alınarak bölgenin merkezi hükümete bağlanması yetkisini parlamentodan talep etti. Bu gelişme ile Katalonya'nın özerkliği askıya alınırken 155. maddenin de kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

155. MADDE NELER İÇERİYOR

İspanyol Anayasası'nın 155'inci maddesi, Franco diktatörlüğü dönemi ve 1978 Anayasasının yürürlüğe girmesi sonrasında ilk kez uygulanmış olacak. 1939-1975 yılları arasındaki Franco diktatörlüğü döneminde Katalan hükümeti feshedilerek Katalan dili yasaklanmış, Katalonya merkezi yönetime bağlanmıştı.

İspanya'dan jet Katalonya cevabı

155'inci madde, ayrılıkçı eylemlerde bulunan bölgelerin özerkliklerinin iptal edilmesine olanak tanıyor. Madde uyarınca Madrid yönetimi Katalan polisi, yönetimi ve kamu yayıncılık kuruluşlarının kontrolünü de devralma yetkisine sahip.

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