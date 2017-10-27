1 Franz Kafka’nın Dava romanı Josef K‘nın evine bir sabah polisler gelir ve kendisini gözaltına almak isterler. Ama K Suçsuzdur.

2 Süper Lig'de gol atamayan15 forvet Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, golle tanışamayan 15 futbolcuyu sizler için derledik.

3 İspanya'dan jet Katalonya cevabı İspanya yönetimi Katalonya'nın birkaç dakika önce açıkladığı bağımsızlık açıklamasına jet cevap verdi, özerkliği kaldırdı.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç aynı karede Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine teşekkür ettiği konuşmayı Twitter hesabından paylaştı.

5 Datça'ya feribotla gelen 21 Suriyeliye gözaltı Bodrum'dan çalışmak için Datça'ya feribotla gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 21 kişi, gözaltına alındı.

6 Yüz temizlemede 4-2-4 yöntemi Hepimizin standart olarak uyguladığı yıkama, kurulama ve nemlendirme işlemlerinin farklı bir formülü var.