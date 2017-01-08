Başbakan Yıldırım ve Mesud Barzani'den ortak açıklama

Yıldırım, Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısındaki açıklamalardan satır başları şöyle:

TERÖR ÖRGÜTLERİ SADECE TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİL

5 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan FETÖ örgüte karşı çok anlamlı bir duruş sergilediniz. Hem Bağdat’ta hem Erbil’de çok güzel faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Bunlardan birisi terörle ortak mücadele, ikincisi de ekonomik konularda ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmak.

Özellikle terör bağlamında şunları söylemekte fayda var: Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir.

PKK'NIN IRAK'TAN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir.

TERÖRİSTLERE KARŞI MÜCADELEDE DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Barzani ise, ''Teröristlere karşı mücadelede desteğe ihtiyacımız var. Her alanda işbirliğini geliştirmek istiyoruz.''