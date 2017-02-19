Bekir Coşkun'dan asılsız referandum iddiaları

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, Ankara'da anayasa değişikliğine karşı bir panel düzenledi. Panele katılanlar arasında Sözcü yazarı Bekir Coşkun da yer aldı.

EVET ÇIKARSA..

Referandumu kıyamet olarak niteleyen Coşkun, EVET oylarının önde olması durumunda tiyatroların bile kapatılacağını söyledi.

GAZETELER KAPATILIR, TİYATROLAR KAPATILIR

Katılımcılara HAYIR çağrısı yapan Bekir Coşkun, "Evet' çıkarsa, bizim yazı hayatlarımız muhtemelen biter, gazeteler kapatılır, tiyatrolar kapatılır, Devlet Opera ve Balesi'ni de Diyanet'e bağlarlar.” şeklinde konuştu.

SEÇMENE HAKARET VE YALANLAR..

Referandum sonuçlarıyla ilgili bu tarz asılsız iddialar ortaya atan Bekir Coşkun, daha önce yazdığı bir yazıda EVET diyenlere açık bir şekilde hakaret etmişti.

Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı haberi



