46 yaşındaki Barbie bebek

İngiliz televizyon kanalı Channel 5’ta ‘Celebrity Botched Up Bodies’ programına katılan Evans, plastik bir bebeğe benzemek istediğini anlattı.

"BANA KÜÇÜKKEN OYUNCAK BEBEK DİYORLARDI"

Evans, çok küçük yaşlardayken arkadaşlarının ona ‘oyuncak bebek’ lakabı taktığını ifade etti. Son 11 yılda Rachel, yanak büyütme, kontür, çene sıkıştırma, göğüs büyütme ve burun estetiği dahil olmak üzere bir dizi operasyon geçirdi.

AMELİYATLARA SERVET HARCIYOR

Barbie bebeğe benzemeyi haline getiren 46 yaşındaki bekâr anne Rachel Evans, oyuncak bebeğe benzemek için estetik ameliyatlara ayda 20 bin pound (80 bin TL) harcıyor.