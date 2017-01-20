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5 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Adana Merkezli 5 ilde yürütülen operasyon kapsamında 36 polis gözaltına alındı.

20.01.2017 - 09:13
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fetö

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin polis ayağına yönelik Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli’de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenlendi.

36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, aralarında 3’ü müdür, 13’ü komiser, 20’si polis memuru toplam 36 kişi gözaltına alındı. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, zanlılar arasında FETÖ’nün iletişim ağı olan Bylock’u da kullananlar olduğu belirtildi.

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