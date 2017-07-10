5 liraya dert dinliyor

Kent merkezinde Hızırhane Caddesi'nde 7 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Mustafa Doğan, müşterilerinin sürekli dert anlatmasından esinlenip, iş yeri camına 'Dert dinlenir 5 TL. Çay Kahve bizden' yazısı astı. Doğan, müşterilere çay dağıtırken sık sık dert anlatma durumu ile karşılaştığını belirterek aklına böyle bir fikir geldiğini ifade etti.

"GENELLİKLE EKONOMİK SIKINTILARINI ANLATIYORLAR"

Yazıyı astıktan sonra derdini anlatmaya gelenlerin sayısının arttığını söyleyen Mustafa Doğan, "Genellikle esnafımız dükkanlarının işlemeyişini, ekonomik sıkıntıları anlatıyor. Hanımı ile tartışan, çocuğuna kızan, dükkanı batıran gelip dertlerini anlatıyor. Ben bu kadar talep göreceğini düşünmemiştim." dedi.

SOHBET EDİP RAHATLATIYOR

Müşteriler de çay kahve içerken, aynı zamanda işletme sahibiyle sohbet edip sıkıntılarını anlatarak rahatladıklarını belirterek, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.





