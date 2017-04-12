50 Cent hayranını yumrukladı

Dünyaca ünlü ABD’li rap şarkıcısı 50 Cent (asıl adı Curtis James Jackson III), Baltimore'de konser verdi.
GENÇ KADINI GÖĞSÜNDEN YUMRUKLADI
Konserde ön sıralardaki seyircilerle selamlaşırken bir kadın hayranının onu elinden tutup sahneden çekmesi üzerine dengesini kaybettiği için sinirlenen 41 yaşındaki şarkıcı, genç kadının göğsünü yumrukladı.
HAYRANINDAN ÖZÜR DİLEYEREK SAHNEYE ÇIKARDI
Olayın ardından pişmanlık duyarak özür dileyen 50 Cent, hayranını sahneye davet etti. Sahneye çıkan hayranı, 50 Cent şarkıları eşliğinde dans etti.