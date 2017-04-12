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50 Cent hayranını yumrukladı

Ünlü rap şarkıcısı 50 Cent, ABD'nin Baltimore kentinde verdiği konserde yumrukladığı kadın hayranını özür dileyerek sahneye çıkardı.

12.04.2017 - 11:38
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Dünyaca ünlü ABD’li rap şarkıcısı 50 Cent (asıl adı Curtis James Jackson III), Baltimore'de konser verdi.

GENÇ KADINI GÖĞSÜNDEN YUMRUKLADI

Konserde ön sıralardaki seyircilerle selamlaşırken bir kadın hayranının onu elinden tutup sahneden çekmesi üzerine dengesini kaybettiği için sinirlenen 41 yaşındaki şarkıcı, genç kadının göğsünü yumrukladı.

50 Cent hayranını yumrukladı

HAYRANINDAN ÖZÜR DİLEYEREK SAHNEYE ÇIKARDI

Olayın ardından pişmanlık duyarak özür dileyen 50 Cent, hayranını sahneye davet etti. Sahneye çıkan hayranı, 50 Cent şarkıları eşliğinde dans etti.

50 Cent hayranını yumrukladı

50 Cent hayranını yumrukladı

50 Cent hayranını yumrukladı

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