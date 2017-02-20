500 bin liralık iPhone 4

Bir kullanıcı, yaklaşık 7 yıl önce tanıtılan iPhone 4'ünü 150 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL'den) satışa sundu. Bunun nedeni ise iPhone 4'ün sahip olduğu özellik.

NEDENİ İSE ELMA LOGOSUNDAKİ STEVE JOBS'UN YÜZÜ

Çünkü bu iPhone 4'ün arkasında ''Steve Jobs 1955-2011'' yazıyor ve klasik yarım elma logosunda Steve Jobs'ın yüzü yer alıyor.

"ÖZEL ÜRETİLEN iPHONE 4'TEN BİRİ"

'lindsayquinn1414' adlı kullanıcı, bu modeli "özel olarak üretilen 56 adet iPhone 4'ten biri" açıklaması ile satışa sundu. Söz konusu modelin bir çok taklidi bulunsa da 'gerçek' olanları uçuk fiyatlardan satışa sunuluyor.

TELEFONUN SAHTE OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Söz konusu modelin birçok taklidi bulunsa da 'gerçek' olanları uçuk fiyatlardan satışa sunuluyor. Fiyatı 500 bin TL olsa da bu telefonun da sahte olma ihtimali hayli yüksek.