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500 bin liralık iPhone 4

Apple'ın 2010 yılında tanıttığı ve mağazalarındaki satışına son verdiği iPhone 4 rekor fiyatıyla satışa çıkartıldı.

20.02.2017 - 16:17
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Bir kullanıcı, yaklaşık 7 yıl önce tanıtılan iPhone 4'ünü 150 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL'den) satışa sundu. Bunun nedeni ise iPhone 4'ün sahip olduğu özellik.

NEDENİ İSE ELMA LOGOSUNDAKİ STEVE JOBS'UN YÜZÜ

Çünkü bu iPhone 4'ün arkasında ''Steve Jobs 1955-2011'' yazıyor ve klasik yarım elma logosunda Steve Jobs'ın yüzü yer alıyor.

500 bin liralık iPhone 4

"ÖZEL ÜRETİLEN iPHONE 4'TEN BİRİ"

'lindsayquinn1414' adlı kullanıcı, bu modeli "özel olarak üretilen 56 adet iPhone 4'ten biri" açıklaması ile satışa sundu. Söz konusu modelin bir çok taklidi bulunsa da 'gerçek' olanları uçuk fiyatlardan satışa sunuluyor.

500 bin liralık iPhone 4

TELEFONUN SAHTE OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Söz konusu modelin birçok taklidi bulunsa da 'gerçek' olanları uçuk fiyatlardan satışa sunuluyor. Fiyatı 500 bin TL olsa da bu telefonun da sahte olma ihtimali hayli yüksek.500 bin liralık iPhone 4

500 bin liralık iPhone 4

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