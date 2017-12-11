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Zaharova'dan koalisyona 'maarifet' cevabı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rusya'yı hafife almasını, Afganistan, Irak ve Libya’daki 'marifetleri' hakkında böbürlenmesini söyledi.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 15:18..
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rusya’nın Suriye’deki başarılarını hiçe sayıp kaydedilen ilerlemeyi kendine mâl etmesiyle ilgili kinayeli bir şekilde meydan okudu.

"MAARİFETLERİNİZİ ANLATIN"

Zaharova, Batı’ya Moskova’nın başarılarını hafife almak yerine, yıllardır yüzbinlerce insanın öldüğü, tüm alt yapıların yıkıldığı Afganistan, Irak ve Libya’daki 'marifetlerine' odaklanma tavsiyesinde bulundu.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ TAVRI

Pentagon'un Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Suriye topraklarının büyük bölümünün militanlardan temizlenmesinin Rusya'nın değil ABD öncülüğündeki koalisyonun başarısı olduğunu ileri sürmüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Moskova’nın rolünü görmezden gelerek, koalisyonun başarısını kendine mal ettiğini iddia etmişti.

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