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6 bin 500 Suriyeliye protez takıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ve Suriye’nin İdlib kentinde bulunan 3 merkezde bin 300’ü çocuk toplam 6 bin 500 Suriyeliye, el ve ayak protezi takılarak yeniden hayata tutundu.

İHA | 01.11.2018 - 16:58..
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Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğünün Relief International işbirliğiyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ve Suriye’nin İdlib kentinde bulunan 3 merkezde bin 300’ü çocuk toplam 6 bin 500 Suriyeli, el ve ayak protezi takılarak yeniden hayata tutunmaları sağlandı.

FİZYOTERAPİ DESTEĞİ

Ülkedeki iç savaş sırasında uçak bombardımanı ya da keskin nişancılar tarafından vurularak uzuvlarını kaybeden Suriyelilere, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Relief ve yerel ortaklarla birlikte çalışılarak el ve bacak protezlerini de içerecek şekilde kapsamlı fizyoterapi hizmetleri veriliyor.

6 bin 500 Suriyeliye protez takıldı

DERNEK YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Şam yakınlarında uçak bombardımanı sırasında ayağını kaybeden Muhammed Mahmut, olayda sol ayağını kaybettiğini belirterek, “Ben Şam’da yaşıyordum. Bundan 3 yıl önce, uçak saldırısı oldu. Bu sırada şarapnel parçaları sol ayağımı yaraladı. Tedavi oldum ancak faydasını görmedim ve 6 ay önce ameliyatla ayağım kesildi. Burada tedavi oldum ve bana protez takıldı. Dernek yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

6 bin 500 Suriyeliye protez takıldı

6 BİN 500 KİŞİYE PROTEZ

Toplam 58 kişinin çalıştığı merkezde görevli Raed Almasri 2013 yılından bu yana hizmet verdiklerini hatırlatarak, bin 300’ü çocuk olmak üzere toplam 6 bin 500 kişiye el ve ayak protezi taktıklarını ve psikolojik destek verdiklerini dile getirdi. Almasri, “Suriye’de iç savaş nedeniyle yaralanan ve uzuvlarını kaybedenler bize başvuruyor. Biz de çalışan uzman arkadaşlarımızla hastalara hem protez takıyor ve hem de psikolojik destek vererek onları yeniden hayata bağlıyoruz” diye konuştu.


6 bin 500 Suriyeliye protez takıldı



6 bin 500 Suriyeliye protez takıldı



6 bin 500 Suriyeliye protez takıldı



6 bin 500 Suriyeliye protez takıldı




6 bin 500 Suriyeliye protez takıldı

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