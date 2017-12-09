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6 CHP'li belediyeye müfettiş gönderildi

Ataşehir Belediyesi'ndeki görevden alma sonrasında 6 CHP'li belediyeye daha, İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş gönderildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 09.12.2017 - 10:39..
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6 CHP'li belediyeye müfettiş gönderildi

İçişleri Bakanlığı, belediyeler konusunda düğmeye bastı.

Bakanlık, tespit edilen belediyelere iş ve işlemlerin incelenmesi için müfettiş gönderdi.

BAKAN ONAY VERDİ

Milliyet gazetesinin haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı sonrasında Mülkiye Teftiş Kurulu'nda görevli müfettişlerden oluşturulan müfettiş grupları, tespit edilen belediyelerin bulunduğu kentlere giderek hafta başında özel teftişe başladı.

6 BELEDİYE DAHA

İçişleri Bakanlığı tarafından iş ve işlemlerinin müfettişlerce mercek altına alınan 6 belediye arasında; İstanbul'daki Beşiktaş, Şişli Belediyeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor. Milliyet'in haberinde rakam verilse de sadece  bu 3 belediyenin adı geçiyor.

HİZMET ALIMLARI

Müfettişlerin, belediyelerin hizmet alımlarıyla ilgili iş ve işlemleri de incelendiği bildirildi.

RAPORLAR HAZIRLANACAK

Müfettişler, özel teftiş sonrasında hazırlayacakları raporlarında suç unsuru bulmamaları adli yargılama için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

ATAŞEHİR İLE BAŞLADI

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

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