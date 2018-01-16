6 çocuğa tecavüz eden Fransız askerlerinin davası düştü

Avrupa'nın adaleti de tıpkı vicdanı gibi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış misyonu sürecinde görev yapan 6 Fransız askeri, yaşları dokuzdan küçük olan altı çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutulmuştu.

Soruşturma kapsamında açılan dava, çocukların taciz edildiğine yönelik delil bulunamaması nedeniyle düşürüldü.

MÜLTECİ KAMPINDA TACİZ

2013 ve 2014 yıllarında ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle yurtlarından olan yerlileri, bir kampa toplamıştı. Kampta görev yapan BM bünyesindeki Fransız askerleri de küçük yaştaki çocukları taciz ettiği gerekçesiyle dava edilmişti.

Çocukların taciz ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını belirten mahkeme, 6 asker hakkındaki soruşturmayı kapattı.

SAVCIDAN AKILALMAZ İTİRAF

Davanın takibini yapan savcı, "cinsel tacizin gerçekleşmediğinden emin değilim" itirafında bulunurken, küçük yaştaki çocukların ifadelerinde yer alan çelişkilerin suçlamayı imkansız hale getirdiğini belirtti.

Olaya ilişkin altı asker de daha önce defalarca sorgulanırken, hiç biri işlediği suçu kabul etmedi, itirafta bulunmadı. Düşen davada suçlu hiç kimse kalmamış oldu.

BARIŞ GÜÇLERİNİN AFRİKA'DA TACİZ RAPORLARI

Orta Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerinde barış gücü birliklerinin üyelerinin yer aldığı istismar raporları da daha önce de basında yer almış, skandallar ortaya çıkmıştı.