taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.767
USD
3,8235
EURO
4,6788
ALTIN
164,03
PETR
69,8700

6 çocuğa tecavüz eden Fransız askerlerinin davası düştü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 6 çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle haklarında dava açılan Fransız askerlerinin hakkındaki dava kanıt bulunamaması nedeniyle düşürüldü.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 13:33..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Avrupa'nın adaleti de tıpkı vicdanı gibi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış misyonu sürecinde görev yapan 6 Fransız askeri, yaşları dokuzdan küçük olan altı çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutulmuştu.

Soruşturma kapsamında açılan dava, çocukların taciz edildiğine yönelik delil bulunamaması nedeniyle düşürüldü.

6 çocuğa tecavüz eden Fransız askerlerinin davası düştü

MÜLTECİ KAMPINDA TACİZ

2013 ve 2014 yıllarında ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle yurtlarından olan yerlileri, bir kampa toplamıştı. Kampta görev yapan BM bünyesindeki Fransız askerleri de küçük yaştaki çocukları taciz ettiği gerekçesiyle dava edilmişti.

Çocukların taciz ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını belirten mahkeme, 6 asker hakkındaki soruşturmayı kapattı.

6 çocuğa tecavüz eden Fransız askerlerinin davası düştü

Fotoğraf: Arşiv

SAVCIDAN AKILALMAZ İTİRAF

Davanın takibini yapan savcı, "cinsel tacizin gerçekleşmediğinden emin değilim" itirafında bulunurken, küçük yaştaki çocukların ifadelerinde yer alan çelişkilerin suçlamayı imkansız hale getirdiğini belirtti.

Olaya ilişkin altı asker de daha önce defalarca sorgulanırken, hiç biri işlediği suçu kabul etmedi, itirafta bulunmadı. Düşen davada suçlu hiç kimse kalmamış oldu.

BARIŞ GÜÇLERİNİN AFRİKA'DA TACİZ RAPORLARI

Orta Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerinde barış gücü birliklerinin üyelerinin yer aldığı istismar raporları da daha önce de basında yer almış, skandallar ortaya çıkmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

23
Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

32
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

322
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

134
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

159
İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

35
Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

201
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM