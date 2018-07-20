Trump'ın davetine Rusya'dan cevap geldi

Geçtiğimiz günlerde Helsinki'de bir araya gelen ABD ve Rusya lideri ilişkileri düzeltmek için çaba sarf edeceklerini ve ziyaretlerin daha sık olacağını açıklamışlardı.

TRUMP PUTİN'İ WASHİNGTON'A DAVET EDECEK

Beyaz Saray basın Sözcüsü Sarah Sander Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'i sonbaharda Washington'da ağırlamak istediğini belirtti.

Sander paylaşımında, "Helsinki'de Başkan Trump iki ülkenin güvenlik konseyleri tarafından diyaloğun devam ettirilmesini kabul etti. Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor" ifadesine yer verdi.

"BU KONUDA GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın davet çağrısı üzerine Rusya cephesinden cevap gecikmedi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov "Rusya bu tür tekliflere her zaman açık. Bu konuda görüşmeye hazırız" dedi.