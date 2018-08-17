Meteorolojiden İstanbul'a yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Bilecik’in güney, Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI

Sabah saatlerinde İstanbul'da başlayan yağışları hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İSTANBULLULAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakalı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ve gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40