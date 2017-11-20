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Arjantin'de kayıp denizaltıdan sinyal gönderildi

Arjantin'de Patagonya açıklarında kaybolan denizaltı yedi kez sinyal gönderdi. 44 mürettebatın yaşıyor olma ihtimali heyecanlandırdı.

20.11.2017 - 08:20
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Arjantin Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, 3 gün önce arama kurtarma çalışması başlatılan Arjantin Deniz Kuvvetlerine ait ARA San Juan isimli denizaltıdaki mürettebatın, deniz üssüyle yedi kez iletişime geçmeye çalıştığını söyledi.

44 MÜRETTEBAT İÇİN UMUT

Arjantin'in Ateş Toprakları takımadalarından yola çıkan San Juan denizaltı ve 44 mürettebatının, deniz aracının ana limanı olan Mar del Plata'ya ulaşması bekleniyordu. Üç gündür haber alınamayan deniz altı için arama kurtarma çalışması başlatan Arjantin donanması, San Juan mürettebatının Cumartesi günü saat 10:52 ve 15:42'de iki farklı üsse toplam 36 saniyelik sinyaller gönderdiğini fakat bir bağlantı sağlanamadığını açıklandı.

DÜNYADAN DESTEK MESAJLARI

En son çarşamba günü Son Jorge Körfezi'nde görülen denizaltıyla ilgili, Arjantinli ve Buenos Aires eski başpiskoposu Papa Francis, "kaybolan 44 mürettebat için samimi dileklerini" sundu.

Arjantin'de kayıp denizaltıdan sinyal gönderildi

Vatikan'dan gelen mesaj dışında denizaltı için başlatılan aramaya uluslararası kuruluşlardan destek geldi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA NASA DA KATILDI

ABD Donanması, San Juan'ın bulunması için bölgeye P8-A Poseidon isimli hava taşıtını gönderdiklerini açıklarken, NASA (ABD Uzay ve Havacılık Dairesi) da Arjantin'de görevde bulunan P-3 Orion hava taşıtının arama çalışmaları için çalışmaya katıldığını söyledi.

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