Almanya’dan İran açıklaması

İran’da 28 Aralık’ta yolsuzluğa karşı başlayan daha sonra yönetim karşıtı eyleme dönüşen gösteriler devam ederken, İran’ın birçok noktasında milyonlarca İranlı da devlete destek mitingi düzenledi.

GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki eylemlere destek açıklamalarının ardından Almanya’dan da benzer ifadeler geldi. Almanya Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, İran’da yaşanan gelişmeleri kaygıyla yakından takip ettiklerini kaydederek, ekonomik sorunlara karşı sokağa çıkan eylemcilerin saygı görmesi gerektiğini dile getirdi.

"PROTESTO YASAL VE SAYGI DUYUYORUZ"

İranlı yetkililere eylemcilerle diyalog kurulması çağrısında bulunan Alman Sözcü, “Federal Hükümet, İran halkının sokaklarda ekonomik ve politik sorunları cesaretle protesto etmesinin yasal olduğu düşüncesindeyiz ve saygı duyuyoruz.” dedi.