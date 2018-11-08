65 yaşındaki kadının akciğerinden ceviz parçası çıktı

Uzun süredir nefes darlığı, geçmeyen öksürük, ateş ve halsizlik gibi şikâyetleri bulunan Melek Akkuş'a gittiği sağlık merkezlerinde zatürre de dâhil çok kapsamlı tedaviler uygulandı. Buna rağmen şikâyetleri devam eden Akkuş, son olarak İzmir'deki bir hastaneye başvurdu. Tüm vücut taraması PET/BT filmi ile bronkoskopik işlemlere karşın Melek Akkuş'un hastalığına teşhis konulamadı.

KANSERLİ KİTLE GİBİ GÖZÜKTÜ

Bu sürecin ardından Akkuş'a akciğer kanseri olabileceği söylendi. Hızlı bir şekilde ameliyata alınan kadının kanser olmadığı, yıllar önce boğazına kaçtığı değerlendirilen ceviz parçasının akciğerine yerleşerek kanserli kitle benzeri bir görünüm oluşturduğu anlaşıldı.

SEVİNCİNİ AİLESİ VE DOKTORLARIYLA PAYLAŞTI

Üç ay boyunca kanser olduğunu sanan Melek Akkuş, ameliyattan sonra aldığı haberle hem büyük bir şaşkınlık yaşadı hem de çok sevindi. Sevincini ailesi ve doktorlarıyla paylaşan Akkuş, "Eşimi akciğer kanserinden kaybettim. Onunla aynı kaderi paylaşacağımı sandım. Ameliyattan sonra, yıllar öncesinde farkında olmadan yuttuğum ceviz kabuğunun ciğerimi harap ederek yara oluşturduğunu ve kanser olmadığımı öğrenince çok mutlu oldum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Yabancı cisim aspirasyonlarının çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ve kanserle karıştırılacak belirtiler verebileceğini söyleyen göğüs cerrahisi uzmanlarından Doç. Dr. Kenan Can Ceylan ise şaşırtıcı vaka ile ilgili şunları aktardı:

“Yabancı cisim aspirasyonları fark edilmediğinde çok sinsi bir şekilde ciddi ve tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Hastamızda görüldüğü gibi tedaviye rağmen geçmeyen öksürük, nefes darlığı, halsizlik, ağrı gibi belirtiler kanser hastalarında da görüldüğü için tanısal karışıklıklara neden olabilir. Hastamıza sorduğumuzda yabancı cisim yutmasına ait bir olay hatırlamadığını öğrendik. Bu durum çocuklarda daha sık görülmesine karşın erişkin hastalarda daha nadir görülür.”