67 yaşında tıp fakültesinden mezun oldu

Torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarına da çalışkanlığı ve azmi ile örnek olan Gönül Berker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında başladığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini 6 yılda tamamladığını söyledi.

"6 YIL ÖNCE KAZANDIM, MEZUN OLUYORUM"

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1971 yılında mezun olduktan sonra Samsun'da eczane açarak çalışmaya başladığını anlatan Berker, şöyle devam etti: "İdealist bir eczacı olarak mesleğimi yapıyordum. Evlendim iki çocuğum oldu. 21 yıl sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitime başlayarak 1996 yılında mezun oldum. Ardından OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümünü tamamladım. Okullar bitince sıkıldım ve tekrar üniversite okumak istedim. Gençlik yıllarımdaki hayalim olan doktorluk mesleği için girdiğim tıp fakültesini 6 yıl önce kazandım ve mezun oluyorum.''





Kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi çok sevdiğini, bu nedenle de sürekli okuduğunu ifade eden Berker, tıp fakültesinde torunu yaşındaki öğrencilerle bir arada olduğunu ve onlardan çok şey öğrendiğini belirtti.

TORUNUM YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLER...

Üniversite öğrencileri arasında olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Berker, "Gençlerle olmak bana ayrı bir heyecan veriyor. Torunum yaşındaki öğrencilerin arasında olmak beni genç hissettirdi. Onlarla birlikte sürekli ders çalışıyoruz, beraber stajlara giriyoruz. Çok mutluyum.'' dedi.