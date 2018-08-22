7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayış

ABD'li hava dalışçısı Luke Aikins 2 yıl önce 7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayarak serbest atlayış rekorunu kırmıştı. 25 bin feet yükseklikten kendini boşluğa bırakan sporcu rekor denemesini Güney Kaliforniya'daki Simi Vadisi'nde yapan Aikins'in atlayışı yürekleri ağızlara getirdi.

Aikins atlayışını 30 x 30 metre boyutlarındaki güvenlik ağına başarılı bir iniş yaparak sonlandırdı.

ADRENALİNİ YÜKSEK ATLAYIŞ

25 bin feet yüksekliğe uçakla tırmanan 42 yaşındaki ekstrem sporcu, sonrasında yardımcı ekipleri ile birlikte atlayışı gerçekleştirdi. Atlayış sırasında iki dakika boyunca havada süzülen Aikins, havada oksijen desteği de alarak yüksek basınca karşı önlem aldı.

7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayan ilk insan - VİDEO

Havada neredeyse 200 kilometre hıza ulaşan sporcu, mermi gibi giderek 30 x 30 metre boyutlarındaki güvenlik ağına başarılı bir iniş yaptı ardından tehlikeli gösterisini sonlandırdı.





Son ana kadar güvenlik gerekçesiyle yanına paraşütünü de almayı düşünen sporcu, aşağıya atlayacağı uçakta ilave ağırlığın atlayışını tehlikeli hale getireceğini düşünerek daha sonra bu düşüncesinden vazgeçtiğini söyledi.