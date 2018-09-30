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Elon Musk Telsa'dan istifa edecek

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketinde ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle yönetim kurulu başkanlığından ayrılacak.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 16:50..
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonundan (SEC) yapılan açıklamaya göre Musk, 45 gün içinde şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa edecek ve gelecek 3 yıl boyunca bu pozisyona aday olamayacak.

CEO OLMAYA DEVAM EDECEK

Musk, Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) olmaya devam edecek. Açıklamada, Musk'ın, 'davadaki suçlamaları kabul ya da reddetmeden' kendisi ve şirketi adına 20'şer milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

DAVA SÜRECİ

SEC perşembe günü, Musk'ın, Tesla hisselerini geri toplamak ve borsadan çekmek için mali kaynak bulduğuna ilişkin açıklamasının "doğru olmadığı ve yanlış yönlendirici olduğu" suçlamasıyla dava açmıştı.

Musk'ın ilk açıklamasından bugüne kadar Tesla'nın hisseleri yüzde 20 düştü, bu dönemde şirketin piyasa değeri de yaklaşık 12.2 milyar dolar azaldı.

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