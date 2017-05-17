İstanbul dünyanın en akıllı şehirlerden biri olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) ile denetim ve danışmanlık şirketi EY arasında "İstanbul Akıllı Şehir Vizyonu, Stratejisi ve Yol Haritası Projesi" iş birliği anlaşması imzalandı.

ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK AMAÇLANIYOR

İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük, Dünya Akıllı Şehirler Fuarında gerçekleştirilen imza törenindeki konuşmasında, "Geleceğin akıllı şehirlerine vurgu yaparken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamandan bu yana akıllı teknolojilerin her alanda İstanbul’da uygulanmaya başlandığını hatırlatmamız gerekir. İSBAK bünyesinde 'Akıllı Şehrin Mimarı' sloganıyla uygulamaya geçirdiğimiz Akıllı Şehir Projesi ile şehirde yaşayan insanların hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizin peşine düşmüş bulunuyoruz." diye konuştu.

Akıllı şehir konseptini İstanbul’da yaşamın her alanında uygulamak için güçlü iş birlikleriyle hareket ettiklerini belirten Alyürük, akıllı şehir yolunda katma değer üretecek alanlar oluştururken, güçlü bir ekibe sahip ve danışmanlık hizmetlerinde dünyanın önde gelen kurumlarından EY Türkiye ile akıllı şehir stratejilerine yönelik iş birliği gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"İSTANBUL'UN 2023 YOLCULUĞU"

Alyürük, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2023 vizyonu çerçevesinde, yaşanılabilir bir kent hayatı için Akıllı Şehir Projesi başlattığını vurgulayarak, projenin sadece bir mobil uygulama veya bir sistem olmadığını göstermek için, projenin başlangıcında uzun soluklu bir danışmanlık projesine başlandığını belirtti. Danışmanlık projesinin çok farklı fazları olduğunu bildiren Alyürük, şunları kaydetti:

"En kritik fazlarından biri de yol haritası ve stratejik vizyonun oluşturulmasıdır. İstanbul'un bundan sonra devam edeceği yolda EY’nin global danışmanlığı etkin rol oynayacak. Anlaşmanın İstanbul'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için bir yolculuk. Bu İstanbul'un 2023 yolculuğu, proje de bu yolculukta bir adım. Projenin ilk fazını dört ayda tamamlama planımız var. Önümüzdeki dönemde, orta vadeli projelerle İstanbullulara yansıyan çözümleri göreceğiz. İstanbul, gelecekte dünyanın en akıllı şehirlerinden biri olmaya hazırlanıyor."





"EKONOMİYE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları da İstanbul’un teknolojik altyapısını 'akıllı' hale getirerek Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak bu önemli projede, İSBAK'la çalışacak olmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Akıllı Şehir İstanbul ekosistemi için vizyon, misyon ve değerlerin belirlenmesi doğrultusunda akıllı şehir stratejisini oluşturarak İstanbul’un yeni dijital altyapısı için yol haritasını belirleyeceklerini belirten Canoğulları, "Projede bütün bilgi ve deneyimimizi paylaşmak için buradayız. Bizim de bu çorbada tuzumuz olmasından gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.