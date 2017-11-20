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Irak Federal Mahkemesi referandumun iptaline karar verdi

Irak Federal Mahkemesi, IKBY'nin referandumunun iptal edilmesi yönünde kesin karar aldığını açıkladı.

20.11.2017 - 11:54
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Irak Federal Mahkemesi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

"ANAYASAL DEĞİL"

Mahkeme Sözcüsü İyas es-Samuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan bölgesi ve dışındaki tüm bölgelerde 25 Eylül'de yapılan referandumun anayasal olmadığına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Samuk ayrıca, mahkemenin söz konusu referandumun sonuçlarının iptal edilmesine karar verdiğini açıkladı.

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