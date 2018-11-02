taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4659
Euro
6.25145
Altın
1234.375
Borsa
93120.54
Gram Altın
217.096

Irak'ın kuzeyine hava harekatı : 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist dün ise Metina bölgesinde 2 terörist öldürüldü.

AA | 02.11.2018 - 11:58..
  1. Haberler
  2. Gündem

Irak'ın kuzeyine hava harekatı : 6 terörist öldürüldü

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist de etkisiz hale getirildi.

SIĞINAK VE MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Metina bölgesine dün de hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda silahlı 2 terörist öldürüldü, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan Türkiye açıklaması

Apple'dan Türkiye açıklaması

211
Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

82
Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu

253
Tek tip askerlik modeli geliyor

Tek tip askerlik modeli geliyor

102
Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

56
Yıldız Tilbe fularla dans etti

Yıldız Tilbe fularla dans etti

62
Kim Kardashian da melek oldu

Kim Kardashian da melek oldu

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM