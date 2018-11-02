Irak'ın kuzeyine hava harekatı : 6 terörist öldürüldü

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist de etkisiz hale getirildi.

SIĞINAK VE MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Metina bölgesine dün de hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda silahlı 2 terörist öldürüldü, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.